новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

По факту взрыва в Мачулищах возбуждено уголовное дело

23.01.2017 - 18:25

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в Мачулищах.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:
По результатам проведенных первоначальных мероприятий Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и повреждения имущества по неосторожности (ст. 219 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, работники обслуживающей организации, назначен ряд экспертиз.

Одна из версий произошедшего – взрыв газосодержащей смеси в одном из гаражей.

Напомним, в гаражном кооперативе оказались полностью разрушены сразу шесть боксов. Кирпичи разлетелись на сотни метров. По словам очевидцев, взрыв был очень похож на землетрясение. И как только все успокоилось, люди вышли во двор посмотреть, что же произошло (здесь подробнее).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Китае за 10 секунд снесли 19 зданий на площади 150 тысяч квадратных метров
В Китае за 10 секунд снесли 19 зданий на площади 150 тысяч квадратных метров
Зашел, включил свет – искра и произошел взрыв: подробности происшествия в гаражном кооперативе в Мачулищах
Зашел, включил свет – искра и произошел взрыв: подробности происшествия в гаражном кооперативе в Мачулищах
В Мачулищах в гаражном кооперативе произошел взрыв: пострадал мужчина
В Мачулищах в гаражном кооперативе произошел взрыв: пострадал мужчина
В результате взрыва на угольной шахте в Китае погибли 12 человек
В результате взрыва на угольной шахте в Китае погибли 12 человек
В Индии около 60 горняков оказались заблокированы в обрушившейся угольной шахте
В Индии около 60 горняков оказались заблокированы в обрушившейся угольной шахте
В Лос-Анжелесе из-за информации о возможном взрыве в метро усилены меры безопасности
В Лос-Анжелесе из-за информации о возможном взрыве в метро усилены меры безопасности
Число жертв взрыва на шахте в Китае возросло до 33 человек
Число жертв взрыва на шахте в Китае возросло до 33 человек
На угольной шахте в Китае прогремел взрыв: погибли 15 человек
На угольной шахте в Китае прогремел взрыв: погибли 15 человек
Все новости по теме Взрыв
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru