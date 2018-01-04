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По итогам 2017 года присуждены премии Президента «За духовное возрождение» деятелям культуры и искусства

04.01.2018 - 21:20

Новости Беларуси. А сейчас еще одна рождественская традиция. Заслуженные люди и коллективы, чей труд оставил заметный след в гуманитарной сфере, в ближайшие дни получат премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующие указы подписал глава государства. Итак, по итогам 2017 года присуждены пять премий Президента «За духовное возрождение». Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений.

Среди лауреатов этой высокой награды «Белорусский союз женщин», коллективы  Национальной библиотеки и Республиканского центра онкологии и медицинской радиологии, а также протоиерей Виктор Перегудов – настоятель храма преподобной Евфросинии Полоцкой в Ивенце и муфтий Абу-Бекир Шабанович.

Также по итогам минувшего года присуждены 10 специальных премий Президента деятелям культуры и искусства.

По итогам 2017 года присуждены пять премий Президента «За духовное возрождение» деятелям культуры и искусства

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