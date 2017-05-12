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По маршруту 59: где можно покататься на электробусе и зарядить телефон

12.05.2017 - 23:36

Новости Беларуси. Электробус вышел в свет! Стать первыми пассажирами этого 12 мая посчастливилось сотням минчан. В салоне новой модели общественного транспорта при движении очень тихо, у состава плавный ход.

Здесь также есть розетки для подзарядки телефонов и других девайсов.

Известно, что минский автопарк уже пополнился четырьмя электрическими «Витовтами»: двумя белыми и двумя желтыми.

Виктор Макаревич, водитель маршрута № 59 электробуса:
Сегодня ехали – полностью загруженный салон был. Резвая машина, хорошо набирает ход.

Пассажиры:
Я хотела покататься на таком, хотя мне совсем в другую сторону. А сегодня повезло!

Это оригинально, конечно, это удобно. Столько свободного места, выходы. Это все необычно.

Более плавно едет. Комфортные места, удобно сидеть.

Он яркий, быстро едет. Приятно кататься – чистый, красивый, уютный.

Пробный маршрут сегодня электробус проделал от улицы Долгобродской до Серова.

Работает он без линии электропередач, а подзаряжается на конечных остановках всего за шесть минут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По маршруту 59: где можно покататься на электробусе и зарядить телефон
По маршруту 59: где можно покататься на электробусе и зарядить телефон
Фото. По маршруту 59: где можно покататься на электробусе и зарядить телефон

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