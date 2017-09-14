новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

По мнению специалистов, у белорусской молодежи есть желание служить в армии, а вот здоровья не хватает

14.09.2017 - 18:35

Новости Беларуси. Почти 60 лиц запаса призвали из Минской области на учение «Запад-2017». Людям обычных профессий сейчас доведется вспомнить навыки армейской службы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тем временем юноши страны собираются в армию: в Беларуси проходит осенняя призывная кампания. По мнению специалистов, у молодежи есть желание служить, а вот здоровья не хватает. Почти 50 % потенциальных солдат попадают в категорию «непригодных».

Ответ на вопрос: «Кому и почему не «светят звезды»?» в сюжете.

По мнению специалистов, у белорусской молодежи есть желание служить в армии, а вот здоровья не хватает

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Запад-2017», день первый: 24 часа в сутки мы контролируем недопущение сил противника
«Запад-2017», день первый: 24 часа в сутки мы контролируем недопущение сил противника
В учении «Запад-2017» принимают участие около 13 тысяч военнослужащих и 680 единиц техники
В учении «Запад-2017» принимают участие около 13 тысяч военнослужащих и 680 единиц техники
Во время учения «Запад-2017» войска союзного государства отработают прикрытие участков государственной границы
Во время учения «Запад-2017» войска союзного государства отработают прикрытие участков государственной границы
Налажен быт, работает кухня, развернут и передвижной информационный центр: позиции заняли брестские десантники (фото)
Налажен быт, работает кухня, развернут и передвижной информационный центр: позиции заняли брестские десантники (фото)
Последние приготовления к учению «Запад-2017»: десантники из Бреста осваивают полигон «Лосвидо»
Последние приготовления к учению «Запад-2017»: десантники из Бреста осваивают полигон «Лосвидо»
На время учения «Запад-2017» запланирован ежедневный брифинг официального представителя Минобороны
На время учения «Запад-2017» запланирован ежедневный брифинг официального представителя Минобороны
Что будет на сайте, который Минобороны запустило к учению «Запад-2017»?
Что будет на сайте, который Минобороны запустило к учению «Запад-2017»?
Специальный сайт, на котором будет публиковаться информация об учении «Запад-2017», запускается 12 сентября
Специальный сайт, на котором будет публиковаться информация об учении «Запад-2017», запускается 12 сентября
Все новости по теме Учения «Запад-2017», Военные учения, Беларусь-Россия, Вооруженные силы Республики Беларусь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru