По ночам – заморозки. Погода в Беларуси на большие выходные
Новости Беларуси. Во время длинных выходных в Беларуси по ночам будут заморозки. Потом снова потеплеет.
Как сообщает Белгидромет, 8 ноября будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможны дожди, днём вероятность осадков не превышает 10%. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
В пятницу ночью столбик термометра будет показывать +3… +6°С, в северных районах воздух может охладиться до 0… -2°С. Днём потеплеет до +8… +10°C, в Гомельской области – до +12°C.
9 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днём – порывистый. Ночью в республике похолодает до +1… +7°С. В северо-восточных районах при прояснениях ожидается 0… -2°С. Днём потеплеет до +6… +12°С, на южных территориях – до +13… +15°С.
10 ноября в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается туман. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +4… +11°C, днём – поднимется до +9… +15°С.
Ранее мы рассказывали, что по погоде 8 ноября можно узнать, какой будет зима.
Что предсказывает обилие снега – читайте здесь.
После ноябрьского потепления в Беларусь придут сильные дожди
Новости Беларуси. Температурные рекорды побиты в Минске, Могилеве и Бресте. Накануне день выдался необычайно теплым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Житковичах и вовсе столбики термометров поднялись до отметки в +18,5 градусов. Сегодня, 5 ноября, уже чуть прохладнее. А вот на 6 ноября синоптики обещают сильные дожди и от 7 до 15 градусов тепла днем.