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По прогнозам ВОЗ в 2017 году появится новый штамм гриппа

27.09.2017 - 11:21

Новости Беларуси. Массовая вакцинация против гриппа начнется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больницы и поликлиники уже поступила вакцина.

Бесплатно получить защиту смогут дети до 3 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, пенсионеры и медицинские работники. За счет местных бюджетов будут привиты школьники и студенты. Кроме того, любой желающий может сделать это платно.

Таким образом, не менее четырех миллионов белорусов встретят грипп во всеоружии.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в этом сезоне в Северном полушарии будут циркулировать три штамма вируса: два аналогичных прошлогодним и один новый – иммунитет к нему у населения еще не сформирован.

По прогнозам ВОЗ в 2017 году появится новый штамм гриппа

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