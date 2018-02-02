﻿ По словам очевидцев, легковушка двигалась на зелёный: что известно о смертельной аварии под Солигорском | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

По словам очевидцев, легковушка двигалась на зелёный: что известно о смертельной аварии под Солигорском

02.02.2018 - 17:07

Новости Беларуси. Два человека – отец и сын – погибли в ДТП под Солигорском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Не разминулись легковушка и грузовик. Столкновение произошло на перекрестке со светофором.

По словам очевидцев, легковой автомобиль двигался на зеленый, в этот момент в него въехал MAN. Удар был настолько сильный, что большегруз отбросило на обочину. 

Шансов у пассажира и водителя машины не было. Погибших с повреждённой машины доставали спасатели с помощью специального инструмента. Водитель грузовика отправлен в больницу.

По словам очевидцев, легковушка двигалась на зелёный: что известно о смертельной аварии под Солигорском

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Под Плещеницами столкнулись две иномарки: на скользкой дороге автомобиль развернуло и вынесло на встречную
Авария под Логойском унесла жизнь женщины-водителя
ДТП, 27 марта
Вблизи Кургана Славы под Минском перевернулась маршрутка, а на трассе Минск-Вильнюс легковушка столкнулась с фурой
Фото: СК
СК: по факту смертельной аварии под Солигорском возбуждено уголовное дело
Жуткая авария под Солигорском: кадры с места происшествия
Жуткая авария под Солигорском: кадры с места происшествия
Фото: autorun.by
20-летний водитель и его отец погибли при столкновении грузовика и Skoda под Солигорском
ДТП в Борисове мужчина оказался заблокирован в собственном авто. Похожая авария произошла 1 февраля в Минске
ДТП в Борисове: мужчина оказался заблокирован в собственном авто. Похожая авария произошла 1 февраля в Минске
Изображение использовано в качестве иллюстрации
В Логойском районе ученика 8 класса сбил МАЗ
Изображение носит иллюстративный характер
Подросток переходил дорогу вне пешеходного перехода. В Логойском районе МАЗ сбил 8-классника
Все новости по теме Авария в Минской области
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru