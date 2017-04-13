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По туристическому маршруту в Несвиже можно проехать на электробусе или велосипеде

13.04.2017 - 18:44

Новости Беларуси. Учащиеся центра детского творчества Несвижского района предлагают гостям древнего города необычные путешествия.

Познавательным маршрутом туристы могут проехать на электробусе. 

Путешествие по радзивилловских местах именно на таком транспорте впервые гостям Несвижского предложили в 2016 году в рамках проекта перехода страны к зеленой экономики. Маршрут уже, так сказать, «обкатан» и чрезвычайно популярен. Между прочим, центр детского творчества позаботился и о любителях активного отдыха. С десяток велосипедов также к услугам туристов.

Мария Малявко, заведущая отделением экскурсионно-краеведческой работы Центра детского творчества Несвижского района:
В рамках этого проекта у нас создал велормаршрут. Мы посещаем не только Несвижский парк, но и парк Альба, который недалеко находится. Тоже достаточно популярный маршрут. В центре у нас открыто экскурсионное бюро, там проводятся экскурсии по Несвижу. Мы посещаем Фарный костел, осматриваем Несвижский район.

Центр детского творчества работает с туристами напрямую. Наибольшее количество гостей традиционно из России. Были и граждане Литвы, Польши, Италии, Китая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Интересно, что проводят экскурсии сами учащиеся.

По туристическому маршруту в Несвиже можно проехать на электробусе или велосипеде
По туристическому маршруту в Несвиже можно проехать на электробусе или велосипеде
Фото. По туристическому маршруту в Несвиже можно проехать на электробусе или велосипеде

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