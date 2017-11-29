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«Победа – это подарок не только мне, но и маме»: Надежда Скардино стала победительницей этапа Кубка мира впервые в карьере

29.11.2017 - 21:38

Новости Беларуси. Биатлонистка Надежда Скардино завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Белорусская спортсменка прошла дистанцию с результатом 42 минуты 57,4 секунды. Скардино не допустила ни одного промаха на огневых рубежах в ходе гонки. С последнего огневого рубежа биатлонистка уехала первой. К финишу биатлонистка также приехала лидером. Эта победа стала первой в карьере спортсменки в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира.

После победы спортсменка отметила, что она счастлива и что нынешняя «победа – это подарок не только мне, но и маме. Она, 28 ноября, отпраздновала свой 65-летний юбилей».

Фото: twitter.com/IBU_WC

Серебро завоевала Сюнневе Сулемдал из Норвегии, уступив Скардино 2,9 секунды. На третьем месте – Юлия Джима из Украины.

Дарья Домрачева в гонке заняла 14 место. Она трижды промахнулась на огневых рубежах, но показала хороший ход по лыжне.

Фото: twitter.com/IBU_WC

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