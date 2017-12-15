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Победитель Кубка Беларуси в мужском волейболе будет определен в субботу

15.12.2017 - 17:09

Новости Беларуси. Обладатель Кубка страны в мужском волейболе будет определен 16 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 же пройдут полуфинальные поединки «Финала четырех».

Путевки в решающее сражение на паркете разыграют между собой две самые титулованные минские дружины – «Строитель» и МАПИД, и, в свою очередь, борисовская и солигорская команды – БАТЭ-БГУФК и «Шахтер».

Матчи запланированы на 16:00 и 18:30 соответственно.

Посмотреть, как «Строитель» готовился к решающим матчам, можно здесь.

Победитель Кубка Беларуси в мужском волейболе будет определен в субботу

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