Победитель Кубка Беларуси в мужском волейболе будет определен в субботу

Новости Беларуси. Обладатель Кубка страны в мужском волейболе будет определен 16 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 же пройдут полуфинальные поединки «Финала четырех».

Путевки в решающее сражение на паркете разыграют между собой две самые титулованные минские дружины – «Строитель» и МАПИД, и, в свою очередь, борисовская и солигорская команды – БАТЭ-БГУФК и «Шахтер».

Матчи запланированы на 16:00 и 18:30 соответственно.