новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Победителями «Минской лыжни – 2017» стали команды Витебской области и службы безопасности Президента

25.02.2017 - 16:30

Новости Беларуси. В хорошей спортивной форме. Команды Витебской области и службы безопасности Президента стали победителями «Минской лыжни – 2017».

Спортивный марафон в столице состоялся после долгого перерыва. С 2013 года организаторам не везло с погодой.

На этот раз легкий мороз и снег развеяли опасения. Трасса была отличная. А попробовали свои силы более двух тысяч участников. На лыжи сегодня стали чиновники, силовики, обычные горожане и иностранные гости.

Минская лыжня – праздник спортивный. Но главное – не победа. 

Пожалуй, каждый, кто пришел поучаствовать или поболеть, получил свой главный приз – хорошее настроение.

Николай Захарченко:
Каждый год на лыжах, бежал полумарафон – 5 километров бежали в день города Минска. Фотография у меня даже есть. Это самая оздоровительная физкультура зимой: свежий воздух, лыжня.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Популярность и спрос был такой, что сегодня нам пришлось в рабочем порядке, без электронной регистрации выдавать номера еще где-то около 500 человек. Всего участие в лыжне будет принимать около двух тысяч человек.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь: 
Мы очень хорошо работаем над привлечением различного рода спортивных соревнований в нашу страну. Это очень важно. И очень продвинулись в создании для белорусов вот таких хороших, красивых, ярких праздников, куда никто никого не загоняет – люди записываются через интернет, приходят – улыбки, здоровья, хорошее настроение атмосферу создает. 

Кроме спортивных состязаний была организована обширная развлекательная программа. Выступление белорусских артистов, всевозможные викторины, танцы и кулинарные угощения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителями «Минской лыжни – 2017» стали команды Витебской области и службы безопасности Президента

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Спортивный праздник: 25 февраля в Веснянке на лыже-роллерной трассе собрались любители здорового образа жизни
Спортивный праздник: 25 февраля в Веснянке на лыжероллерной трассе собрались любители здорового образа жизни
Десятки студентов и школьников объединил молодежный праздник «Снежный драйв» в Заводском районе столицы
Десятки студентов и школьников объединил молодежный праздник «Снежный драйв» в Заводском районе столицы
Игорь Бокий о спортпразднике для детей с нарушением слуха: им нужно давать какой-то стимул
Игорь Бокий о спортпразднике для детей с нарушением слуха: им нужно давать какой-то стимул
Видеофакт: в Китае состоялся уникальный праздник рыболовов
Видеофакт: в Китае состоялся уникальный праздник рыболовов
Спортивный праздник
Спортивно-семейный праздник, который собрал более тысячи человек, прошел под Гомелем
Бои на подушках и метание брёвен: спортивно-семейный праздник прошёл под Гомелем
«Бе-La-Русские Олимпийские игры» пройдут 28 июля у Кургана дружбы
Забег пройдёт 24 июля в Заводском районе: участникам – от 2,5 до 86 лет
Все новости по теме Спортивный праздник
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru