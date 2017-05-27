новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Побороться за звание сильнейших рейдовиков в стране: начался первый этап Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам

27.05.2017 - 16:27

Новости Беларуси. Большие гонки по бездорожью. Под Полоцком стартовал первый этап Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам. Соревнования продлятся два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протяженность маршрута по отечественным песчаным дюнам, лесным тропам и броду – около 100 километров.

В гонке принимает участие почти два десятка экипажей. Среди спортсменов и белорусская команда, которая принимает участие в таких мировых гонках как «Дакар» и «Шелковый путь».

Сергей Вязович, участник Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам «Беларусь-2017»:
Мы здесь для того, чтобы побороться за звание сильнейших рейдовиков в стране. И также

показать белорусскому болельщику, белорусскому зрителю нашу технику,

которую они видят только по телевизору, когда мы выступаем в Южной Америке, России, Казахстане, Китае. Поэтому здесь они могут воочию увидеть, насколько у нас мощные, быстрые, красивые автомобили.

28 мая второй день соревнований. Победителей первого этапа Чемпионата Беларуси определят по итогам двух заездов. 

Побороться за звание сильнейших рейдовиков в стране: начался первый этап Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Больше 10 км по бездорожью на тракторах МТЗ: уникальная гонка «Париж-Мосар» прошла в Витебской области
Больше 10 км по бездорожью на тракторах МТЗ: уникальная гонка «Париж-Мосар» прошла в Витебской области
Первые в Беларуси гонки на самых мощных серийных тракторах МТЗ прошли в Витебской области
Первые в Беларуси гонки на самых мощных серийных тракторах МТЗ прошли в Витебской области
Белорусский экипаж Сергея Вязовича показал четвертый результат на втором этапе ралли «Дакар»
Белорусский экипаж Сергея Вязовича показал четвертый результат на втором этапе ралли «Дакар»
Под Гродно проходит третий этап чемпионата Беларуси по ралли-рейду баха «Западный рубеж»
Лучшие гонщики Беларуси собрались под Гродно на этапе чемпионата страны по ралли-рейду баха «Западный рубеж»
Ралли-рейд «Шелковый путь-2016» завершен: лучший белорусский экипаж в общем зачете стал 6-м
Ралли-рейд «Шелковый путь-2016» завершен: лучший белорусский экипаж в общем зачете стал 6-м
Британец Льюис Хэмилтон 3-й раз подряд выиграл домашний этап Формулы-1
Британец Льюис Хэмилтон 3-й раз подряд выиграл домашний этап Формулы-1
Команда «МАЗ-СПОРТавто» будет представлена тремя экипажами на ралли «Шелковый путь-2016»
Команда «МАЗ-СПОРТавто» будет представлена тремя экипажами на ралли «Шелковый путь-2016»
Этап Восточной Европы по дрифту пройдет 15 мая на площадке аэропорта «Минск-1»
Этап Восточной Европы по дрифту пройдет 15 мая на площадке аэропорта «Минск-1»
Все новости по теме Автомобильные гонки
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru