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Почему американцы выбрасывают продукты на 165 млрд долларов в год?

27.11.2017 - 10:42

Новости США. Американцы ежегодно выбрасывают до 40 % покупаемых продуктов  –  на 165 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, дорогостоящая проблема возникла из-за путаницы в маркировке сроков годности. Так, например, одни даты реализации созданы для продавцов, но покупатели ошибочно принимают их за истекший срок.

В мусорку из-за этого идут порядка 72 миллионов тонн еды ежегодно. Ожидается, что новую систему маркировки, которая поможет решить проблему, начнут использовать с июня будущего года.  

Почему американцы выбрасывают продукты на 165 млрд долларов в год?

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