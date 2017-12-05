﻿ Почему на некоторых минских светофорах отключили таймеры | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Почему на некоторых минских светофорах отключили таймеры

05.12.2017 - 21:09

Новости Беларуси. В первую очередь, это сделали на улицах с интенсивным движением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за большого потока транспорта цифры на электронных регулировщиках с октября стали постепенно исчезать на проспектах Победителей и Независимости. Ведь в центре города светофоры настроены автоматически реагировать на дорожную обстановку, и цифры на табло, особенно в «часы-пик», не всегда были корректными. Так что и водителям и пешеходам сейчас нужно следить только за сигналами светофоров.

Горожанин:
Когда люди спешат куда-то, они видят, сколько секунд осталось зеленого светофора до смены на красный и понимают, следует переходить дорогу или остановиться. Для водителей – то же самое.

Почему на некоторых минских светофорах отключили таймеры

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Движение по переулку Веснинка приостановлено, остановку 91 автобуса перенесут
Движение по переулку Веснинка приостановлено, остановку 91 автобуса перенесут
До конца года во дворах Фрунзенского района установят 1500 антипарковочных столбиков
До конца года во дворах Фрунзенского района установят 1500 антипарковочных столбиков
Реконструкция Верхнего города: что отремонтируют на Комсомольской
Реконструкция Верхнего города: что отремонтируют на Комсомольской
В Минске началось строительство Южной магистрали, которая разгрузит Кижеватова
В Минске началось строительство Южной магистрали, которая разгрузит Кижеватова
«День без автомобиля»: какие улицы будут закрыты 22 сентября
«День без автомобиля»: какие улицы будут закрыты 22 сентября
На 6 улицах Минска обновят проезжую часть по немецким технологиям
На 6 улицах Минска обновят проезжую часть по немецким технологиям
Становится веселее на душе: осенний Минск украсили сотнями хризантем
Становится веселее на душе: осенний Минск украсили сотнями хризантем
На улице Уборевича появилась закрытая велопарковка за 3 рубля
На улице Уборевича появилась закрытая велопарковка за 3 рубля
Все новости по теме Общественный транспорт, Улицы Минска
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru