Почему некоторые белорусы отказываются платить за коммуналку и как избежать гололёдных травм? Анонс программы «Неделя»

В Минске появились кол-центры по вопросам дорог и водоснабжения. Как это работает?

Новости Беларуси. О проблемах с дорожным покрытием в Минске теперь можно информировать по короткому телефону 125, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Создание номера, единого для всей сети республиканских дорог, позволит специалистам оперативнее реагировать на жалобы автолюбителей.

Также в столице заработал единый кол-центр по вопросам водоснабжения.

Звонить можно на короткий номер 119. Минчанам помогут в заключении договоров на оказание услуг водоснобжения, а также проконсультируют о порядке расчётов и внесения платы за услуги водоканала.