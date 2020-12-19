Почему некоторые белорусы отказываются платить за коммуналку и как избежать гололёдных травм? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Факты, аналитика, мнения экспертов, а также эксклюзивные интервью. Главные темы уходящих семи дней найдут продолжение в итоговой программе «Неделя».
Она выйдет в эфир на телеканале СТВ в воскресенье, 20 декабря, в 19.30.
О чем расскажут корреспонденты, смотрите в видеоматериале.
В Минске появились кол-центры по вопросам дорог и водоснабжения. Как это работает?
Новости Беларуси. О проблемах с дорожным покрытием в Минске теперь можно информировать по короткому телефону 125, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Создание номера, единого для всей сети республиканских дорог, позволит специалистам оперативнее реагировать на жалобы автолюбителей.
Также в столице заработал единый кол-центр по вопросам водоснабжения.
Звонить можно на короткий номер 119. Минчанам помогут в заключении договоров на оказание услуг водоснобжения, а также проконсультируют о порядке расчётов и внесения платы за услуги водоканала.