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Почему некоторые белорусы отказываются платить за коммуналку и как избежать гололёдных травм? Анонс программы «Неделя»

19.12.2020 - 18:40

Новости Беларуси. Факты, аналитика, мнения экспертов, а также эксклюзивные интервью. Главные темы уходящих семи дней найдут продолжение в итоговой программе «Неделя».

Она выйдет в эфир на телеканале СТВ в воскресенье, 20 декабря, в 19.30.

О чем расскажут корреспонденты, смотрите в видеоматериале.
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В Минске появились кол-центры по вопросам дорог и водоснабжения. Как это работает?

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Новости Беларуси. О проблемах с дорожным покрытием в Минске теперь можно информировать по короткому телефону 125, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Создание номера, единого для всей сети республиканских дорог, позволит специалистам оперативнее реагировать на жалобы автолюбителей.

Также в столице заработал единый кол-центр по вопросам водоснабжения.

Звонить можно на короткий номер 119. Минчанам помогут в заключении договоров на оказание услуг водоснобжения, а также проконсультируют о порядке расчётов и внесения платы за услуги водоканала.