Почетное консульство Португалии открылось в Минске 25 мая

Новости Беларуси. Почетное консульство Португалии 25 мая официально открылось в Минске. Должность почетного консула пиренейской республики в нашей стране получил Эдуард Целюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между тем, отношения между странами сейчас выходят на новый уровень. К подписанию готовится ряд соглашений. В перспективе -- проведение в Лиссабоне белорусско-португальского бизнес-форума. Взаимодействие должно расшириться в сфере туризма.

А вот одним из самых знаковых совместных проектов стала, прошедшая зимой выставка «От Лиссабона через Минск до Владивостока». Название символично: Беларусь объединила всю Европу через искусство. Восемьдесят лучших работ представили художники из почти трех десятков стран мира. Экспозиция – своеобразный коллективный манифест европейских художников в противовес политической напряженности в мире. Арт-проект готовился два года, прошел на ура в Минске и уже скоро получит новое развитие.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, в Испании и Португалии (по совместительству):

Гэты праект пашыраецца і ўжо сёння мае назву «Ад Лісабона праз Мінск, Маскву, Астану да Уладзівастока». Гэта ўжо нават не культурны, а палітычны праект, які паказвае, што Мінск аб’ядноўвае краіны. Сведчаннем гэтаму з’язляецца той факт, што да нашага пасла ў Казастане звярнулася тры пасаольствы Швецыі, Арменіі і Кітая, якія прапанавалі ўключыць у гэты праект мастакоў з гэтых краін. Гэта ўжо будзе 33 краіны. Партугальскі бок нам таксама прапанаваў адкрыць гэтую выставу ў Лісабоне, у адным з самых цудоўных, прыгожых музеяў у цэнтры сталіцы Партугаліі. Мы спадзяемся, што да канца года альбо да пачатку наступнага мы адкрыем гэтую выставу ў Лісабоне.

Отметим, нынешний год особый для Беларуси и Португалии. Страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.