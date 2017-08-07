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Почти 70 тысяч тонн зерна нового урожая в 2017 году готов принять Минский комбинат хлебопродуктов

07.08.2017 - 21:26

Новости Беларуси. Аграрии в счет госзаказа поставляют сюда пшеницу и рожь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Урожай готовы не только сохранить в современных элеваторах, но и переработать. Мукой, макаронными изделиями и отрубями обеспечат не только внутренний рынок, но и отправят на экспорт – в Латвию, Россию и Украину.

Мария Гапеева, заместитель директора по качеству ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»:
По плану госзаказа нам надо принять на элеваторы 48 тысяч тонн продовольственной пшеницы и 20 тысяч тонн продовольственной ржи. В этом году зерно более выполненное, с высокой натурной массой. Это нас радует – будет большой процент выхода муки из такого зерна. И мука будет лучшего качества.

Кстати, урожай с полей сюда доставляют круглосуточно хозяйства Минской и Брестской областей. Процесс приема зерна пока проходит без сбоев.

Почти 70 тысяч тонн зерна нового урожая в 2017 году готов принять Минский комбинат хлебопродуктов

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