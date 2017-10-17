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Под Борисовом проходит Республиканская спартакиада для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития

17.10.2017 - 11:05

Новости Беларуси. Неограниченные возможности. Республиканская спартакиада для  детей-инвалидов  с особенностями  психофизического развития в эти дни проходит под Борисовом,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вызов спорту и прежде всего самим себе бросили 40 юных спортсменов из разных регионов страны. Так, в общей сложности, 10 команд  борются за  награды, призы и сладкие подарки.  Все участники на поединок приехали с тренерами.

Вадим Петров, воспитанник Журавичского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:
Готовились, тренировались в спортзале, ездили в школу там со школьниками тренировались. Я много чем занимаюсь – и  в теннис, и в футбол, и  в волейбол. У меня есть награды по футболу – лучший защитник в позапрошлом году, а в этом году - лучший  бомбардир.    

В программе соревнований – эстафеты спортландии, новус и дартс. Ребята состязаются  как в личном первенстве, так и в командном зачете.

Под Борисовом проходит Республиканская спартакиада для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития

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