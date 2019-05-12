Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Под личным контролем. Как Президент оценил готовность Студенческой деревни накануне II Европейских игр

12.05.2019 - 20:22

Новости Беларуси. Подготовка ко II Европейским играм вышла на финишную прямую. До 15 мая, а именно этот срок назывался в качестве точки над «i», время еще есть, но уже сейчас можно констатировать, что готовность составляет 99 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко оценил готовность Студенческой деревни к приёму участников II Европейских игр. Репортаж СТВ

Все службы работают, как самые точные в мире часы. А как иначе, если процесс под личным контролем Президента. 11 мая Александр Лукашенко посетил обновленную Студенческую деревню. Это современный комплекс общежитий, сопоставимых по комфорту с трехзвездочными отелями. Именно здесь разместятся команды из 50 стран – всего около 6 тысяч человек.

«Наша Олимпиада должна быть самой душевной». Александр Лукашенко о II Европейских играх

Подробнее о том, как будет организован быт спортсменов во время II Европейский игр, материал Евгения Горина.

Подробнее – в видеоинформации.

Новости по теме

«Наша Олимпиада должна быть самой душевной». Александр Лукашенко о II Европейских играх

«Ей 81 один и она из Великобритании». Волонтёры почтенного возраста будут работать на II Европейских играх

Василиса Марзалюк о Европейских играх: Поддержите нас, и мы покажем, что такое Беларусь

Приглашения на II Европейские игры, оценки ЕОК и «Пламя мира». Интервью с Анатолием Котовым

Екатерина Тимофеева: «Когда поняла, что стрелять через боль невозможно, приняла предложение возглавить сборную»

Боксёр Дмитрий Асанов: «Мой главный критик – мой отец»

Богданович об ОИ в Беларуси: «Я думаю, что в перспективе всё это может быть»

«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети
‡агрузка...


Новости 24 часа

«Наша Олимпиада должна быть самой душевной». Александр Лукашенко о II Европейских играх

Праздничный концерт СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде

«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске

«Гран-при Минска» проходит в столице: где ограничат движение транспорта и как будет работать метро 12 мая

Эстафета огня: «Пламя мира» II Европейских игр готовятся встретить в Бресте

«Целый мир возможностей». Лучших школьников столицы посвятили в пионеры на площади Государственного флага в Минске

Как в Беларуси отпраздновали 9 Мая и на что обратил внимание Президент, посещая Студенческую деревню? Анонс программы «Неделя»

Все новости