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Под Минском Citroen сбил перебегавшую дорогу 14-летнюю девочку

10.01.2018 - 17:49

Новости Беларуси. Легковой автомобиль сбил 14-летнюю девочку в Мачулищах.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерину Сильченко, ДТП произошло утром 10 января. Citroen сбил школьницу. Она перебегала дорогу не по пешеходному переходу.

Девочку доставили в медучреждение. Проводится проверка.

В конце декабря в Витебске автомобиль сбил женщину с детьми на переходе.

Коляска с двухлетним малышом проехала по дороге 10 метров – здесь подробнее.

Фото: ГАИ Минского района

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