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Под Минском проходит молодёжный форум «Студенческая смена»

18.11.2017 - 16:28

Новости Беларуси. Более 30 вузов под одной крышей. Молодежный форум «Студенческая смена» проходит в эти дни под Минском. В течение пяти дней молодых людей из всех университетов страны ожидает насыщенная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый посвящен определенной теме. Впереди студентов ждут день журналистики, правоохранительной деятельности и инновационного предпринимательства.

А накануне – в Международный день студентов –  председатель общественного объединения «Белая Русь» Александр Радьков вручил ребятам из студенческого актива БНТУ членские билеты организации.

Александр Баханович, проректор по учебной работе БНТУ:
Прежде всего, мы хотим сделать этот форум ежегодным, регулярным. И мы будем подавать заявку для включения в государственную программу образования. Молодежная политика для того, чтобы ежегодно собирать лучших представителей наших вузов и обсуждать с ними те проблемы, которые их волнуют. 

Александр Лафюк, участник молодежного форума «Студенческая смена»:
Человек он должен развиваться, а не стоять на месте, продвигаться. Чтобы быть хорошим руководителем, он должен быть хорош во всем. А не только в одной какой-то специальности, одной сфере.

Программа также включает работу интерактивных площадок и психологических тренингов. Закрытие форума пройдет 21 ноября в Музее истории Великой Отечественной войны.

Под Минском проходит молодёжный форум «Студенческая смена»

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