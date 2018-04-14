﻿ Под Минском задержали 11 мигрантов из Вьетнама и троих водителей: видеофакт | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Под Минском задержали 11 мигрантов из Вьетнама и троих водителей: видеофакт

14.04.2018 - 15:15

Новости Беларуси. При попытке переправки нелегалов в страны ЕС под Минском задержаны участники международной преступной группы. Пограничникам пришлось применить оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В районе Ракова были остановлены три автомобиля. В них находились 11 мигрантов из Вьетнама. Все – без документов. Известно, что конечной целью путешественников был Евросоюз. Попасть на его территорию без проблем всем обещал гражданин Азербайджана (он задержан).

В отношении организатора преступной схемы возбуждено уголовное дело. К ответственности будут привлечены и водители задержанных автомобилей – это наш соотечественник и гражданин Чехии.

Под Минском задержали 11 мигрантов из Вьетнама и троих водителей: видеофакт
Под Минском задержали 11 мигрантов из Вьетнама и трех водителей: видеофакт
Фото. Под Минском задержали 11 мигрантов из Вьетнама и трех водителей: видеофакт
Под Минском задержали 11 мигрантов из Вьетнама и трех водителей: видеофакт
Фото. Под Минском задержали 11 мигрантов из Вьетнама и трех водителей: видеофакт

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Более 20 лошадей нелегально пытался провезти россиянин через белорусскую границу
Более 20 лошадей стоимостью 27,5 тысяч долларов задержаны на границе с Россией
Изъятые цветы
Более 80 тысяч роз, хризантем и орхидей общей стоимостью 1 млрд рублей изъяты на Ошмянской таможне
Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
Таможеннный комитет Беларуси: Оформление на границе занимает 5-10 минут
Водители грузовиков заблокировали пункт пропуска «Кузница-Брузги» на польско-белорусской границе
Забастовка польских перевозчиков в пункте пропуска «Кузница-Брузги» на польско-белорусской границе. Причины и последствия
Валерий Белов
Белоруска вернулась из Германии в одной шубе и без документов после неудачной попытки наладить семейную жизнь
Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Брестские пограничники задержали более 90 килограммов гашиша
Не больше 500 долларов и 25 килограммов. Нормы беспошлинного ввоза товаров снизятся в государствах ЕАЭС
Не больше 500 долларов и 25 килограммов. Нормы беспошлинного ввоза товаров снизятся в государствах ЕАЭС
Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
В Брестском районе москвич запустил квадрокоптер в погранзоне. Иностранца привлекли к административной ответственности
Все новости по теме Государственная граница Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru