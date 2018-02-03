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Подарки к юбилею: лучших тружеников региона наградили на празднике по случаю образования Могилёвской области

03.02.2018 - 15:17

Новости Беларуси. Могилёвская область отмечает юбилей – 80 лет со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня регион лидирует в стране по производству химических волокон, цемента, кирпича, строительных блоков и тканей. В последние годы наблюдается рост промышленного производства и экспорта, расширяются международные связи.

К слову, именно Могилёвская область примет V Форум регионов Беларуси и России.

Наталья Петушкова, начальник отдела ЗАГС Крышлунского райисполкома:
Браков становится больше, браки становятся крепче. У нас продолжительность браков из года в год увеличивается. Долгожители отмечают свои юбилейные даты. 

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь: 
Могилевская область неплохо сработала в 2017 году практически по всем показателям: и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Но мы должны смотреть дальше. А что завтра? И я бы хотел сказать, что Могилевщина как промышленная область активно в республике занимается созданием новых производств.

Могилевская область включает в себя 21 район с населением более миллиона человек. На юбилейную встречу пригласили самых достойных из них. Гостям продемонстрировали достижения – новые модели техники, разработки в пищевой, текстильной промышленности.

Лучшим профессионалам, предприятиям и организациям были вручены заслуженные награды.

Подарки к юбилею: лучших тружеников региона наградили на празднике по случаю образования Могилёвской области

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