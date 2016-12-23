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Подарок в канун Рождества: снег крупными хлопьями покрыл улицы Минска

23.12.2016 - 14:57

Новости Беларуси. Снег в Минске кануне Сочельника.

Такого подарка белорусы уже заждались.

А это значит, что предстоящее католическое Рождество всё-таки будет окутано зимней праздничной атмосферой.

Радоваться снегу в конце декабря заставила затяжная оттепель. И минчане с нетерпением ждали традиционных проявлений сезона. Погода не подвела.

Долгожданный снег выпал крупными хлопьями и накрыл город ровным белым покрывалом.

Синоптики обещают, что в ближайшие дни картина за окном будет поистине сказочная. А родители с детьми наконец-то смогут достать санки и лыжи, а также посетить места зимнего отдыха, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

 

Подарок в канун Рождества: снег крупными хлопьями покрыл улицы Минска
Подарок в канун Рождества: снег крупными хлопьями покрыл улицы Минска
Фото. Подарок в канун Рождества: снег крупными хлопьями покрыл улицы Минска
Подарок в канун Рождества: снег крупными хлопьями покрыл улицы Минска
Фото. Подарок в канун Рождества: снег крупными хлопьями покрыл улицы Минска
Подарок в канун Рождества: снег крупными хлопьями покрыл улицы Минска
Фото. Подарок в канун Рождества: снег крупными хлопьями покрыл улицы Минска

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