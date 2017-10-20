Поделиться своим видением развития сферы: специалисты горячей линии Министерства ЖКХ продолжают принимать звонки

Новости Беларуси. Специалисты горячей линии Министерства ЖКХ сегодня продолжают принимать звонки. Поделиться своим видением развития сферы может каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Специалисты горячей линии Министерства ЖКХ сегодня продолжают принимать звонки. Поделиться своим видением развития сферы может каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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