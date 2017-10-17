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Подготовка кадров, льготные поставки техники и средств: какие планы развития отношений обсудили в Минске на Координационном совете?

17.10.2017 - 15:01

Новости Беларуси. Совместные усилия стран ОДКБ в ликвидации чрезвычайных ситуаций позволили добиться высоких результатов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планы дальнейшего развития сотрудничества сегодня обсуждали в Минске на Координационном совете. Помимо ежегодных учений активно развиваются такие механизмы взаимопомощи, как подготовка кадров, льготные поставки специальной техники и средств, взаимодействие с международными организациями. 

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Очень важно сегодня обменять усилия по широкому кругу вопросов в организации поисково-спасательных работ, организации гуманитарной помощи, обмен технологиями, подготовки высококвалифицированных специалистов-спасателей и многих-многих вопросов.

Валерий Семериков, заместитель генерального секретаря ОДКБ:
У нас было акцентировано внимание в первую очередь в рамках Координационного совета на выработку соответствующих механизмов по оперативному реагированию на кризисные ситуации. Так как механизм был выработан и нашёл своё олицетворение в форме положения, которые утвердили главы государств, мы нормативно регламентировали деятельность. Но весь вопрос упирается в то, что с фактической реализацией у нас есть проблемы. Сегодня на заседании Координационного совета как раз будем говорить об этих механизмах, реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помощь своевременно приходила от всех государств.

Представители ОДКБ примут участие в качестве наблюдателей за командно-штабными учениями по ликвидации радиационной угрозы. Завтра, в первый день, практически во всех областях Беларуси подразделения МЧС будут отрабатывать практические навыки в локализации последствий утечки радиационных материалов и тушении пожаров. 19 октября учения пройдут в Островецком районе и на Белорусской АЭС. Подобные сценарии в соответствии с международными рекомендациями отрабатывают страны, на территории которых вводятся в эксплуатацию крупные объекты ядерной энергетики.

Подготовка кадров, льготные поставки специальной техники и средств: какие планы развития обсудили в Минске на Координационном совете?

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