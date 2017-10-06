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Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки в Минске задержан

06.10.2017 - 18:27

Новости Беларуси. На улице Васнецова в Минске было обнаружено тело 21-летней девушки.

По информации УСК по городу Минску, вечером 5 октября таксист обратил внимание на то, что на улице мужчина тащит девушку. Водитель остановился и спугнул мужчину, который оставил тело на земле – девушка была мертва.

Было установлено, что гибель девушки носит криминальный характер.

Фото: СК

Убитой был 21 год. Она была родом из Гомельской области, а работала в Минске.

Через несколько часов подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался неработающий уроженец Ошмянского района. Молодому человеку 21 год.

Фото: СК

Проводится расследование и ряд экспертиз. Выясняются мотивы преступления. В ходе осмотра места трагедии были изъяты личные вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Фото: СК

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