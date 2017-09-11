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Подробности ДТП на пр. Дзержинского: погибший водитель был пьян и наехал на сотрудника милиции

11.09.2017 - 16:22

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности смертельной аварии на проспекте Дзержинского, которая произошла утром 9 сентября.

По информации официального представителя Следственного комитета Республики Беларусь Юлии Гончаровой, 27-летний уроженец Витебской области, который проживал в Минске, не справился с управлением и врезался в столб.

Из-за столкновения автомобиль загорелся – здесь подробнее.

Сотрудники МЧС потушили пожар. Водитель погиб на месте. Милиционеры и водители пытались потушить огонь, но спасти мужчину не удалось. По факту его смерти проводится проверка.

До аварии автомобиль несколько раз проехал на красный сигнал светофора, не остановился по требованию сотрудников милиции. Один из правоохранителей подошел к автомобилю, который остановился на перекрестке, пропуская автобус, но водитель не реагировал на просьбу – резко ускорился и наехал на сотрудника милиции одним из колес транспортного средства.

Незадолго до аварии на номер 102 поступило обращение от жителя Минска, который сообщил, что водитель пьян. Это подтвердила экспертиза: в крови погибшего обнаружен алкоголь – 2,3 промилле.

Продолжается проверка и проводится ряд экспертиз.

Фото: СК

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