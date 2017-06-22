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Подробности трагедии в Испании: 40-летний сотрудник МВД погиб, спасая детей

22.06.2017 - 22:14

Новости Беларуси. Трагическое сообщение пришло из Испании.

На курорте в Аликанте утонул гражданин Беларуси.

40-летний сотрудник МВД отдыхал на море с семьей. Неожиданно детей минчанина стало затягивать течением. Родители бросились им на помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Супруга выплыла, а мужчина не смог. Буквально через пару минут спасатели вытащили его на берег.

Реанимировали 20 минут, однако он скончался.

Вскрытие показало, что белорус был трезв. Помощь семье погибшего оказывает посольство нашей страны в Испании.

Александр Ивашкевич, третий секретарь посольства Республики Беларусь в Королевстве Испания (консульские вопросы):
Посольство Беларуси в Испании незамедлительно 20 июня после получения информации о произошедшей трагедии с гражданином Беларуси дало поручение почетному консулу оказать максимальное содействие семье погибшего и

решить все правовые и организационные формальности, связанные с оформлением документов и вывозом тела гражданина Республики Беларусь.

Мы максимально стараемся ускорить эти процедуры.

Подробности трагедии в Испании: 40-летний сотрудник МВД погиб, спасая детей

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