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Подростка, который спас тонущего в Свислочи мальчика, наградят

30.10.2017 - 18:45

Новости Беларуси. Состояние тонувшего в Свислочи мальчика оценивается как стабильно тяжелое. Об этом 30 октября сообщили во 2 городской детской больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в состояние медикаментозного сна.

По словам очевидцев, школьник находился в воде около трех минут. Его спас первокурсник одного из минских колледжей.

Врач о состоянии мальчика, тонувшего в Свислочи: Возможно, положительно скажется то, что вода холодная

За героический поступок подросток будет поощрен. Поручение прозвучало сегодня на совещании в городской мэрии.

Подростка, который спас тонущего в Свислочи мальчика, наградят

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