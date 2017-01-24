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Подрядчик украл 600 тысяч деноминированных рублей на реконструкции «Динамо»

24.01.2017 - 20:32

Новости Беларуси. Шестьсот тысяч белорусских рублей в трубу. Госконтроль обнаружил незаконную трату этой суммы во время проверки стадиона «Динамо» (там сейчас идет масштабная реконструкция).

Бюджетные деньги осваивал подрядчик.

Воспользовавшись нехитрой схемой и ошибкой проектировщиков, в акт выполненных работ добавили расходы на 39 тысяч метров погонных стальных труб. Стадион их не увидел, ведь в таком количестве они попросту не нужны. Ранее завезенного на площадку материала с лихвой хватило бы для завершения работ.

Григорий Шаколин, главный специалист Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Технологически одна и та же труба используется при устройстве свай неоднократно. Это обстоятельство в сметной документации учтено не было. Подрядчик воспользовался этой ошибкой и включил в акт выполненных работ стоимость транспортных затрат, которые фактически не использовал.

Вдобавок подрядчик не нашел аргументов и документов, которые бы подтвердили покупку материала еще на 400 тысяч.

Итого – 300 тысяч долларов ущерба.

Общая же сумма расходов на реконструкцию «Динамо» оценивается в двести миллионов долларов. Согласно плану, объект сдадут в конце 2017 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подрядчик украл 600 тысяч деноминированных рублей на реконструкции «Динамо»

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