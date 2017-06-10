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Подведены итоги парламентских выборов в Великобритании

10.06.2017 - 13:34

Новости Великобритании. В Великобритании обнародовали окончательные итоги внеочередных парламентских выборов.

Консервативная партия получает 318 мандатов,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это абсолютный провал. Её лидер Тереза Мэй инициировала выборы, чтобы упрочить свои позиции в Палате Общин. А получилось всё с точностью до наоборот.

А вот у лейбористов – рекордные 262 места.

Их глава Джереми Корбин заявил, что это невероятный результат.

Вес остальных партий в Палате Общин незначительный. Ни одна из политических сил не получила большинства для формирования правительства.

То есть партии консерваторов необходимо искать союзников для коалиции.

Подведены итоги парламентских выборов в Великобритании

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