Подведены первые итоги переписи населения. В ней поучаствовали 95 % белорусов
Новости Беларуси. 20 февраля озвучены первые данные переписи населения, которая прошла осенью 2019 года в Беларуси. В ней приняли участие 95 % жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посчитано не только точное количество населения, но и то, что на переписку одного человека было потрачено почти в три раза меньше средств, чем во время предыдущей статистической кампании, которая проводилась 10 лет назад.
Корреспондент СТВ поучаствовал в интернет-переписи в режиме онлайн. Сколько это заняло времени?
На данный момент в Беларуси проживает более 9 миллионов 400 тысяч человек. Вся собранная информация – это своеобразный срез и фактическая демографическая картина. Она может послужить для корректировки дорожных карт, масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и в отдельных регионах и населенных пунктах.
Инна Медведева: «Управление статистики Великобритании запросило у нас интерфейс интернет-переписи, как передовой опыт»
Белстат к февралю обнародует итоги переписи населения-2019, рассказали в фильме «Наш 2019-ый».
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Мы первыми на пространстве СНГ провели электронную перепись. И у нас очень много запросов от наших коллег по тому, чтобы поделились мы опытом, у нас уже были 4 миссии: наши коллеги из России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана изучали наш опыт. Плюс наши работники на международных конференциях в Москве, Ташкенте и Киеве представляли результаты: не в плане цифр, а в плане подходов по проведению переписи. Более того, управление национальной статистики Великобритании запросило у нас интерфейс нашей интернет-переписи, как передовой опыт.