Погода на 5 августа: тепло и без дождей
Новости Беларуси. Август хоть и повернул уже на осень, однако еще погреет белорусов. До + 24 прогнозируют синоптики на 5 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшие сутки будет без осадков, дожди ожидаются только в отдельных районах по востоку страны.
То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Гомельской области женщину убила молния
В Гомельской области женщину убила молния, рассказали в программе «Плюс-минус». В деревне Глушковичи подруги возвращались из леса на велосипедах в проливной дождь. Внезапно одна из женщин упала и перестала подавать признаки жизни.
Как выяснилось позже, её сразил электрический разряд. По рассказам очевидцев, гроза была такой силы, что расколола вековой дуб.
То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю