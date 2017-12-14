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Погода в Беларуси на неделю: с 18 декабря ожидается похолодание

14.12.2017 - 15:35

Новости Беларуси. Зима придет в Беларусь в начале следующей недели.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, в пятницу 15 декабря в Беларуси ожидаются дожди и мокрый снег. Возможны туман и гололед. Ночью температура составит от -3°С до +2°С, а днем повысится от 0 до +5°С.

16 декабря ночью также прогнозируются дожди и мокрый снег и от -3°С до +3°С. Возможен гололед и гололедица. Днем температура составит от -2°С до +4°С.

17 декабря в воскресенье продет кратковременный снег, а на дорогах возможна гололедица. Ночью температура опустится до -6°С, а днем составит от -3°С до +2°С.

С понедельника в Беларуси погода станет по-настоящему зимней.

18 декабря ночью прогнозируется кратковременный снег, слабый туман, гололед и гололедица на дорогах. Ночная температура составит от -6°С до-8°С. Дневная – от -4 до+1°С.

19 декабря во вторник сохранится гололедица на дорогах и пройдет кратковременный снег. Температура ночью составит от -2°С до -7°С, а при прояснениях может опуститься до -10°С. Днем столбик термометра поднимется от 0 до -5°С.

В среду 20 декабря возможен небольшой снег, на дорогах останется гололедица. Ночная температура будет составлять от -2°С до -8°С градусов, а при прояснениях опустится до -11°С. Днем – от -1°С до -7°С.

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