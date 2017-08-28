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Походим, повыбираем, посмотрим: школьные ярмарки у Дворца спорта продлятся до 29 августа

28.08.2017 - 09:57

Новости Беларуси. Менее недели остается до начала учебного года, и 28 августа у Дворца спорта продолжат работу традиционные выставки-ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продлятся они до 29 августа.

Выбрать здесь можно все – от ручки и карандаша до делового костюма и обуви. Ассортимент представлен товарами отечественного и зарубежного производства. Радует покупателей и цена. Именно поэтому ярмарки полюбились не только минчанам: подготовить ребенка к школе приезжают и жители других городов.

Вячеслав и Анна Жуковы, посетители выставки:
Мы не первый раз на таких выставках. Мы сами вообще из Гродно, приехали даже специально сюда, чтобы на эту выставку попасть. Сейчас вот походим, повыбираем, посмотрим.

Софья, посетительница выставки:
Мне будут покупать тетради, ручки, карандаши, фломастеры, дневник.

Людмила, продавец:
Спрашивают и отечественного, и иностранного производства. Тетрадки, цветная бумага, ручки, обложечки для тетрадей, для книг. Есть новиночки. Например, есть карандаши пластиковые.

Организаторы обещают: ни один маленький покупатель не уйдет без обновки.

Для ребят также подготовлена развлекательная программа.

Походим, повыбираем, посмотрим: школьные ярмарки у Дворца спорта продлятся до 29 августа

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