новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Похолодание в Беларуси продержится до 27 января

25.01.2017 - 20:30

Новости Беларуси. Синоптики обещают резкое похолодание (подробнее здесь). Уже ночью с 25 на 26 января в некоторых регионах будет до -20ºС. Этот месяц уже привел к увеличению потребления тепловой энергии в среднем на 16%.

Впрочем, приходится увеличивать нагрузку не только на оборудование, но и на персонал. Тем не менее, с начала 2017 года нештатных ситуаций не зафиксировано и любой пик морозов энергетики готовы встретить во всеоружии.

Алексей Никифоров, начальник управления эксплуатации электростанций и тепловых сетей Белэнерго:
На предстоящие два дня в случае необходимости будет включаться дополнительное оборудование. Понижение температурного воздуха для энергосистемы не является чем-то критическим. Мы уже проходили пониженные температуры две недели назад. Энергосистем отработала без существенных сбоев.

Из-за резкого понижения температуры синоптики объявили оранжевый уровень опасности и на 26 января. Однако продержатся морозы недолго. В пятницу ночью еще будет холодно, а уже днем в Беларусь снова придет оттепель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похолодание в Беларуси продержится до 27 января

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Внимание, гололед: на смену оттепели резко придут морозы
Внимание, гололед: на смену оттепели резко придут морозы
Резкое похолодание ожидается в Беларуси с 25 января
Резкое похолодание ожидается в Беларуси с 25 января
Уборка снега в Минске
Снежный покров в 40 см и ветер в 18 м/с: погодные рекорды в истории Минска и можно ли их спрогнозировать
Короткие дожди и гололедица: погода на 21 и 22 января в Минске
Короткие дожди и гололедица: погода на 21 и 22 января в Минске
Мокрый снег, гололед и слабый туман: погода на 14 и 15 января
Мокрый снег, гололед и слабый туман: погода на 14 и 15 января
Десятки аварий, обморожений и отключенное отопление: последствия снегопада 111 января
Десятки аварий, обморожений и отключенное отопление: последствия снегопада 11 января
В Беларуси ожидается потепление: на смену морозам придёт оттепель
В Беларуси ожидается потепление: на смену морозам придёт оттепель
Погода в Беларуси
Прошедшей ночью температура воздуха в Беларуси опускалась ниже 20 градусов
Все новости по теме Погода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru