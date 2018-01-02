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Покататься на аттракционах и посмотреть спектакль: в Верхнем городе в Минске прошел детский праздник

02.01.2018 - 20:51

Новости Беларуси. В Верхнем городе десятки маленьких минчан отправились в волшебные приключения вместе с полюбившимися героями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке развернулся парк аттракционов. Дети смогли совершить небольшое путешествие на сказочном паровозике, водителем которого был Дед Мороз, а также покататься на каруселях и беличьем колесе. Развеселили народ и ростовые куклы – бурые и белые медведи, собачки и сказочные персонажи. А вспомнить яркие моменты 2017 года и загадать желание на Новый год можно было у елки.

Гости праздника:

Я сфотографировалась с медведями, Барбоскиными и посмотрела спектакль.

Прекрасно в кругу семьи отметили, очень было весело. Пускай этот год будет лучше, чем 2017-й. Пускай все наши мечты, что загадали, сбываются.

Мы на самом деле – гости из России – и в Беларуси в первый раз. Мы просто потрясены доброжеланием, такими честными открытыми людьми и вообще всей архитектурой. Мы попали просто в сказку!

Отсутствие снега не пугает. Природа очень комфортная для прогулок по городу.

Для нашей семьи хорошие, интересные моменты были в жизни. Спасибо этому году! Надеемся, что в 2018 у нас всё лучше сбудется.

Покататься на аттракционах и посмотреть спектакль: в Верхнем городе в Минске прошел детский праздник
Народные гуляния в Верхнем городе в Минске
Фото. Народные гуляния в Верхнем городе в Минске
Народные гуляния в Верхнем городе в Минске
Фото. Народные гуляния в Верхнем городе в Минске
Народные гуляния в Верхнем городе в Минске
Фото. Народные гуляния в Верхнем городе в Минске

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