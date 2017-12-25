﻿ Покататься на коньках и отведать блинов с чаем: в центре Минска работает каток | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Покататься на коньках и отведать блинов с чаем: в центре Минска работает каток

25.12.2017 - 16:43

Новости Беларуси. В центре Минска 25 декабря с самого утра работает каток. Несмотря на совсем не зимнюю погоду, настроение у отдыхающих отличное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На коньки встали и взрослые, и дети. И насладиться активным отдыхом можно до позднего вечера.

Посетители катка:


Я катаюсь с открытием катка, примерно раза в 3 в неделю я прихожу на каток. И сегодня с удовольствием в Рождество посетил каток. А потом праздничный стол небольшой. Так мы отдыхаем.

Замечательное настроение, очень хорошая погода. Праздника сегодня очень хороший. Всех с Рождеством поздравляю. Счастья, здоровья, любви. Ну и побольше чтобы приходили на катки, занимались спортом. Очень здорово!

Рядом с ледовой площадкой организован фуд-корд. Здесь посетителям предлагают настоящие зимние угощения – ароматные блины с пылу с жару и, конечно, горячий чай.

Покататься на коньках и отведать блинов с чаем: в центре Минска работает каток

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Каток в Минске
Катки в Минске: сколько ледовых площадок планируют создать в Минске и где они будут располагаться
Каток в Минске
Ледовый каток на стадионе «Динамо» и лыжня за Боровой: минчане вспоминают историю зимних забав
48 катков, 27 хоккейных коробок, 16 лыжных трасс: какой спектр услуг будет представлен минчанам?
Ледовый каток в Минске
Ледовые катки в Минске: где заливался самый первый и как следят за покрытием на «Минск-Арене»
Самый большой каток в Минске – 140 на 80 метров – начал круглосуточную работу у Национальной библиотеки
Самый большой каток в Минске – 140 на 80 метров – начал круглосуточную работу у Национальной библиотеки
7 января у Национальной библиотеки начнет работу самый большой каток в Минске
7 января у Национальной библиотеки начнет работу самый большой каток в Минске
Ледовый каток
Ледовые катки под открытым небом начали заливать в Беларуси: в Минске их будет около 70
Возле Дворца спорта в Минске заработал мобильный каток
Возле Дворца спорта в Минске заработал мобильный каток
Все новости по теме Катки Минска
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru