Показ ленты «Отец» пройдёт сразу после церемонии открытия Международного кинофестиваля «Лістапад»
Новости Беларуси. В Минск пришел листапад, а вместе с ним и главное культурное событие белорусской осени – 26-й Международный кинофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 ноября в кинотеатре «Москва» разобьют тарелку о штатив кинокамеры, что уже традиционно станет символом открытия форума.
Новое прочтение и свежий взгляд. 20 фильмов попали в национальную программу кинофестиваля «Лістапад»
В этом году зрителям покажут 154 фильма из 50 стран. Есть и дебютанты: картины из Судана и Сенегала, на фестивале еще не демонстрировались.
Сразу же после церемонии начнется показ первого конкурсного фильма 2019 года – ленты «Отец» болгарских кинорежиссеров. Фильм уже получил Гран-при на кинофестивале в Карловых Варах, а также два приза за лучшую режиссуру. Это очень трогательная лента о семейных узах и бытовых неурядицах, в которой много юмора и иронии, а также неожиданная концовка.
Всю неделю кинофестиваль будет проходить под слоганом «К радости». Организаторы форума таким образом хотят почтить выдающегося режиссера Ингмара Бергмана. И пригласить зрителей вместе с кино пройти путь познания себя и окружающего мира.
Мировое величие Канн. Выставка фотографий звёзд мирового кино и шоу-бизнеса открылась на «Лістападзе-2019»
Новости Беларуси. В 2019 году на «Лістападзе» зрителей ждет самое настоящее выставочное комбо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представят мировое величие Канн.
Выставка уникальных оригинальных фотографий звезд мирового кино и шоу-бизнеса, созданных известными белорусскими журналистами и фотографами Олегом Лукашевичем и Александром Алексеевым открылась в Минске. В экспозиции представлены эксклюзивные съемки со звездами, фрагменты видеоинтервью, сделанных авторами во время работы на кинофестивалях.
Неповторимость выставки не только в содержании, но и в том, что она создавалась именно белорусскими фотохудожниками на протяжении более 20 лет. Архив, включающий автографы звезд, переписку, подарки, редкие каталоги, буклеты, афиши, билеты и аккредитации на мировые премьеры фильмов, будет впервые доступен для широкой публики.
Показ ленты «Отец» пройдёт сразу после церемонии открытия Международного кинофестиваля «Лістапад»
Мария Погорелова, посетительница выставки:
Откровенно говоря, я понимаю, какой большой труд стоит за каждым кадром, потому что в рамках фестиваля конкуренция за внимание звезды очень высокая. И поэтому сделать кадры для фотографа действительно сложная задача. Я впечатлена работами ребят и очень приятно знать, что у нас в республике есть такие фотографы, которые смогли это сделать.
Александр Алексеев, соавтор проекта «Stars / Знаменитости»:
Сначала это был как личной архив. Спустя несколько лет мы поняли, что у нас копится материала намного больше, и это действительно может быть очень интересный проект, который потом, когда дойдет до своего логического завершения, можно представить зрителю.
Напомним, кинофестиваль «Лістапад» пройдет в Минске с 1 по 7 ноября. Выставка же продлится до 8 декабря. В программе также творческая встреча со всемирно известным кинорежиссером Кшиштофом Занусси.