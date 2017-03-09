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Показать, что врач на ее стороне: в минских родильных отделениях дни открытых дверей

09.03.2017 - 20:40

Новости Беларуси. Телеметрическая станция наблюдения за женщиной, новые палаты для партнерских родов и видеоконтроль каждого уголка больницы:

9 марта в 5 роддоме прошел день открытых дверей.

Персонал знакомил будущих мам и отцов с оборудованием и условиями содержания. 25 женщин пришли одни, четверо – с мужьями. Врачи говорят, что присутствие отца ребенка очень помогает как роженице, так и докторам. Будущие родители узнали, за счет чего персонал роддома будет стремиться сделать появление их малыша на свет максимально комфортным.

Марина Шкроб, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 5 городской клинической больницы:
Цель этого мероприятия – показать женщине, что врач, акушер-гинеколог, медсестра – родильный дом в целом – всегда на ее стороне.

Познакомится с родильными отделениями в апреле 2017 можно будет в 6 больнице и 2 роддоме.

А в мае будущих мам и пап ждет экскурсия в 1 и 3 городские клинические больницы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Показать, что врач на ее стороне: в минских родильных отделениях дни открытых дверей
Показать, что врач на ее стороне: в минских родильных отделениях дни открытых дверей
Фото. Показать, что врач на ее стороне: в минских родильных отделениях дни открытых дверей
Показать, что врач на ее стороне: в минских родильных отделениях дни открытых дверей
Фото. Показать, что врач на ее стороне: в минских родильных отделениях дни открытых дверей
Показать, что врач на ее стороне: в минских родильных отделениях дни открытых дверей
Фото. Показать, что врач на ее стороне: в минских родильных отделениях дни открытых дверей
Показать, что врач на ее стороне: в минских родильных отделениях дни открытых дверей
Фото. Показать, что врач на ее стороне: в минских родильных отделениях дни открытых дверей

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