Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Выступления бойцов, военного оркестра и конкурсы. Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске

17.02.2019 - 15:18

Новости Беларуси. Показательные выступления спецназа, дефиле военного оркестра и необычные конкурсы. На плацу воинской части 32-14 прошел семейно-спортивный праздник «Зимние забавы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он давно стал традиционным и на этот раз собрал несколько сотен человек – это учащиеся школ, родители военнослужащих и молодежь.

В канун Дня защитника Отечества бойцы устроили для зрителей настоящее фаер-шоу, продемонстрировали приемы рукопашного боя, а также посоревновались в точности стрельбы из пневматического оружия.

Также специально для родственников солдат и офицеров были организованы забавные конкурсы. Мамы военнослужащих кормили своих сыновей солдатской кашей, а отцы выясняли, кто быстрее разберет оружие.

Покатались на танке, бронированной машине. Сходили на мотоциклах покатались.

Очень красивый, яркий праздник. Всё очень активное, такие интересные конкурсы.

Кому-то интересно пострелять из оружия… В обычной жизни не получишь такого адреналина.

Дети видят, смотрят, берут пример. Армия ведь это не только когда взрывают снаряды и головой бьются об кирпичи. Это еще и духовное какое-то просвещение.

Украшением праздника стала демонстрация современного оружия и образцов военной техники. На интерактивных площадках гости смогли пострелять из автомата, попробовать солдатскую кухню и посидеть за рулем бронированной машины.

Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске
Фото. Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске
Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске
Фото. Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске
Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске
Фото. Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске
Семейно-спортивный праздник «Зимние забавы»
Фото. Семейно-спортивный праздник «Зимние забавы»
Мамы военнослужащих кормили своих сыновей солдатской кашей
Фото. Мамы военнослужащих кормили своих сыновей солдатской кашей
Мамы военнослужащих кормили своих сыновей солдатской кашей
Фото. Мамы военнослужащих кормили своих сыновей солдатской кашей
Семейно-спортивный праздник «Зимние забавы»
Фото. Семейно-спортивный праздник «Зимние забавы»
Семейно-спортивный праздник «Зимние забавы»
Фото. Семейно-спортивный праздник «Зимние забавы»
Украшением праздника стала демонстрация современного оружия и образцов военной техники
Фото. Украшением праздника стала демонстрация современного оружия и образцов военной техники
Украшением праздника стала демонстрация современного оружия и образцов военной техники
Фото. Украшением праздника стала демонстрация современного оружия и образцов военной техники
Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске
Фото. Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске
Новости по теме

Госкомвоенпром планирует в 2019-м превысить показатель экспорта в 1 млн долларов

«Обновить навыки в военной службе». Около 500 человек призваны из запаса в рамках проверки Вооружённых Сил Беларуси

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей

Проверка мобилизационной готовности Вооружённых Сил: из запаса идёт призыв военнообязанных

ВС Беларуси проверяют боевую и мобилизационную готовность соединений и воинских частей

Вниманию автомобилистов: на трассах республиканского значения возможен проезд военной техники 30 января

1400 военнообязанных призовут из запаса: в Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности
‡агрузка...
Новости 24 часа

Российский центр с возможностями для белорусов. Александр Лукашенко посетил образовательный центр «Сириус»

В аварии в Ружанах погибли 6-месячный мальчик и его бабушка: на людей упали брёвна из лесовоза

До полного освобождения Беларуси оставался 161 день. Образованы 1-й и 2-й Белорусские фронты

Названы победители 69-го Берлинского кинофестиваля

В Канаде сошёл с рельсов товарный состав с нефтью

Во Франции автомобиль въехал в толпу протестующих «жёлтых жилетов»

Выступления бойцов, военного оркестра и конкурсы. Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске

На юго-запад Беларуси пришла весна: раньше времени здесь появились перелётные птицы

Все новости