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Показывает нам, белорусам, красоту белорусской природы: выставка фотохудожника Михаила Кулеша

24.08.2017 - 23:00

Новости Беларуси. Вдохновиться красотой белорусской природы можно в эти дни на персональной выставке фотохудожника Михаила Кулиша в художественной галерее «Университет культуры», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Полсотни работ привез художник из Вилейского района.

На них – белорусская природа во всех ракурсах: утренний зимний туман или яркий вечерний закат, заброшенная лодка на берегу реки или припорошенное снегом поле. Произведения создавались на протяжении трех лет. Насладиться ими минчане смогут до 8 сентября.

 

Павел Сапотько, директор художественной галереи «Университет культуры»:
Нам всегда необычайно приятно работать с авторами из разных регионов. И в данном случае с городом Вилейка нас связал такой уникальный автор как Михаил Кулеш, который уже много лет работает в жанре художественной фотографии и действительно показывает нам, белорусам, показывает зарубежным гостям красоту белорусской природы.

 

Михаил Кулеш, фотохудожник:
Я хотел передать настроение природы. Не все бывают рано-рано утром на берегу Вилеи, не все видят эту красоту.

Показывает нам, белорусам, красоту белорусской природы: выставка фотохудожника Михаила Кулеша

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