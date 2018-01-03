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Покормить красавицу Яшму: новый обитатель появился в Минском зоопарке

03.01.2018 - 18:20

Новости Беларуси. «Восточная красавица», – так ласково называют новую постоялицу, появилась в Минском зоопарке. Верблюдица по имен Яшма получила столичную прописку совсем недавно, довольно быстро привыкла к новому месту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вольере она проводит время в компании горбатого красавца Васи, который был явно рад новой соседке. Он сразу взял над ней опеку и не отходит ни на шаг. В это холодное время она распушилась и выглядит особенно красиво, чем привлекает своего нового друга. 
Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Верблюды прекрасно прижились, они отлично поладили друг с другом. Вася и Яшма смотрятся чудесно вместе. Вася явно взял новичка под опеку, настороженнее наблюдает за посетителями. Яшма себя чувствует более уверенно, она более ручная и домашняя девочка.

Яшма очень дружелюбная, всегда рада гостям, идет на контакт с посетителями, принимая от них щедрые угощения.

Покормить красавицу Яшму: новый обитатель появился в Минском зоопарке

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