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Полезные занятия или бесплатный поход в зоопарк: чем занять детей во время школьных каникул?

13.02.2017 - 20:02

Новости Беларуси. Свободное время с родителями, полезные занятия с преподавателями или бесплатный поход в зоопарк. Долгожданная пора для учеников 1-2 классов! Чем занять детей на каникулах, смотрите в сюжете  программы «Столичные подробности» на СТВ.

Полезные занятия, бесплатный поход в зоопарк, спортивные мероприятия: чем занять детей во время школьных каникул?

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