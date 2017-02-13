Полезные занятия или бесплатный поход в зоопарк: чем занять детей во время школьных каникул?

Новости Беларуси. Свободное время с родителями, полезные занятия с преподавателями или бесплатный поход в зоопарк. Долгожданная пора для учеников 1-2 классов! Чем занять детей на каникулах, смотрите в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Свободное время с родителями, полезные занятия с преподавателями или бесплатный поход в зоопарк. Долгожданная пора для учеников 1-2 классов! Чем занять детей на каникулах, смотрите в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.
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