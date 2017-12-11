Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17

8 именитых и незаурядных артистов попытались перенести нас в прошлое с помощью песен и образов, созданных в далекие или близкие годы.

Нина Богданова, «Прощание»

Илья Сильчуков, «Город»

Кирилл Артеменко, «Дружба»

Игорь Квашевич и Ксения Калина, «Вальс на сопках Манчжурии»

Ольга Плотникова, «Носики-курносики»

Алексей Кулешов, «Листопад»

Анастасия Москвина, «Summertime»

Саша Немо, «Ты мне не снишься»

Решать, насколько удачно артисты совершили погружение в эпоху, будет самое справедливое в мире жюри:

– литератор, сценарист, радиоведущая Тамара Лисицкая,

– председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина,

– председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк,

– народный артист Беларуси, режиссер театра и кино Александр Ефремов.

Ведущие Антон Мартыненко и Ирина Ромбальская.