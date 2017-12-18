Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 18.12.17

«Звезда эпохи» – музыкальное шоу перевоплощений. 8 талантливых артистов отправятся в прошлое, чтобы вместе с вами вспомнить лучшие песни ХХ века.

Алекс Дэвид и танцевальный проект Fusion, «Песня старого извозчика»

Анастасия Москвина, «Белой акации гроздья душистые»

Влад Сытник, «Отчий дом»

Саша Немо, «Все, что было»

Нина Богданова и танцевальный проект Fusion, «Наш сосед»

Алексей Кулешов, «Мадам, уже падают листья»

Лариса Грибалева, «Нежность»

Дядя Ваня, «Мечта сбывается»

Насколько правдиво артисты смогли передать атмосферу прошлого и перевоплотиться в образы звезд эпохи, будет решать жюри – строгое, но справедливое.

– дизайнер Иван Айплатов

– первый заместитель председателя Либеральной демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич

– олимпийский чемпион Алексей Гришин

– дизайнер одежды Наталья Подкина

В каждом выпуске артисты поют в сопровождении блистательных музыкантов Premiere Orchestra.

Ведущие Антон Мартыненко и Ирина Ромбальская.