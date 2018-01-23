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Получается намного искренне и более открыто. 23 января можно было бесплатно отправить открытку или письмо

23.01.2018 - 20:08

Новости Беларуси. День ручного письма, или как его еще называют День почерка 23 января отмечают в Беларуси. По этому поводу во многих отделениях почты посетителям вручали открытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красочные карточки можно было подписать, а затем совершенно бесплатно отправить родным и близким по всей стране. Необычный праздник утвержден с одной лишь целью: напомнить об уникальности почерка каждого человека. Ведь, несмотря на популярность социальных сетей, мессенджеров и электронной почты, именно в строках «от руки» живет настоящая индивидуальность.

Посетители почты:
Я посткроссер и мне всегда очень радостно получать открытки от моих друзей либо от незнакомых людей. Это частичка их души.

В первую очередь пришла, чтобы отправить письмо своему парню. Он служит сейчас. Получается намного искренне и более открыто, чем просто печатаешь сообщение.

Елена Орлова, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
Можно сказать, что ручное письмо не теряет своей значимости. Только за один год физические лица отправили по территории Республики Беларусь более 13 миллионов писем. Рост таких открыток, писем он приходится в преддверии праздников.

День ручного письма 23 января отмечают во всем мире. А сам праздник был учрежден более 280 лет назад.  

Получается намного искренне и более открыто. 23 января можно было бесплатно отправить открытку или письмо

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