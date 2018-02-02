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«Получил взятку 21 500 долларов». В КГБ Беларуси рассказали подробности коррупционных преступлений

02.02.2018 - 18:49

Новости Беларуси. Комитет государственной безопасности расследовал более 300 коррупционных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они связаны с преступлениями, которые носят наибольший общественный резонанс и создают угрозу национальной безопасности. Об этом 2 февраля заявил председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик журналистам. Глава ведомства рассказал о докладе Александру Лукашенко, который состоялся накануне, и поделился подробностями наиболее громких коррупционных преступлений.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Помимо должностных лиц фонда социальной защиты населения, Нацбанка, ЕРИП был задержан и  начальник управления Минского транзитного банка Амелькин, который получил взятку 21 500 долларов. Неважно государственные, негосударственные. Также давались взятки и негосударственным структурам. Можно сказать, что с точки зрения интересов государства вроде как менее значимо, но с точки зрения общества, в принципе это представляет не меньшую угрозу, чем и другие ситуации.

«Получил взятку 21 500 долларов». В КГБ Беларуси рассказали подробности коррупционных преступлений

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