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Поместье Любанских в Лошице пополнилось художественными салфетками и скатертями из французской ткани

24.01.2018 - 20:50

Новости Беларуси. Столовый текстиль начала XX века. В Лошице поместье Любанских дополнилось художественными салфетками и скатертями  из французской ткани, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У всех салфеток общий элемент – латинская буква «эль». Этот  узор стал символом хозяев усадьбы – землевладельцев Любанских. Ткань французская, а вот пошив белорусский.

Салфетки, скатерти и драпировки несомненно сделали интерьер ещё более живым, а сама столовая и будто бы и через столетие с нетерпением ждёт гостей на ужин.  Для такого оформления дизайнеры изучали интерьер усадеб начала XX века.

Виктор Жуков, коллекционер, член белорусского союза дизайнеров:
Столовый текстиль демонстрировал статусность, пафосность и тот высокий буржуазный уровень достатка, материального благополучия, каким и являлась Лошица в начале XX века.  

Поместье Любанских в Лошице пополнилось художественными салфетками и скатертями из французской ткани

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